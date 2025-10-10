Trump realiza sua segunda revisão médica do ano

Espera-se que a Casa Branca publique o boletim de seu estado de saúde mais adiante.

A revisão médica acontece três meses depois de a Casa Branca anunciar que Trump tinha sido diagnosticado com uma condição venosa comum.

No início desta semana, a Casa Branca indicou que este seria o exame médico anual, mas, em abril, ele já havia passado por essa revisão.

Na quinta-feira, Trump disse aos jornalistas no Salão Oval que passaria por "uma espécie de revisão médica semestral".

"Estou em excelente forma e deixarei vocês informados. Mas não, até agora não tenho nenhuma dificuldade... Fisicamente, me sinto muito bem. Mentalmente, me sinto muito bem."

O republicano embarcou então em uma de suas típicas diatribes, comparando sua saúde com a de outros ex-presidentes, particularmente o seu antecessor democrata Joe Biden.