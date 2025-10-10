Venezuela recorre ao Conselho de Segurança da ONU contra desdobramento militar dos EUA

A Venezuela solicitou a reunião do Conselho para denunciar a "escalada de agressões" provocada pelo desdobramento militar dos Estados Unidos no Caribe.

"Estamos aqui para evitar a prática de um crime internacional", insistiu Moncada, que pediu ao Conselho de Segurança ? no qual os Estados Unidos têm direito a veto ? que tome as "medidas necessárias".

Mas o país recebeu apoio apenas de alguns membros do Conselho, com seus aliados Rússia e China à frente.

As acusações de Washington ? que afirma que o presidente Nicolás Maduro é o líder de uma suposta rede de tráfico de drogas, o Cartel de los Soles ? "não se baseiam em nenhum fato", mas "seriam um excelente tema para uma superprodução de Hollywood na qual, mais uma vez, os americanos salvariam o mundo", ironizou o embaixador russo, Vasily Nebenzya.

O diplomata russo acusou a Casa Branca de fomentar as tensões e afirmou que os Estados Unidos estão "a um passo de uma agressão armada direta".

Embora muitos países tenham se mostrado cautelosos e pedido a ambas as partes que reduzam a tensão, Moncada declarou estar "satisfeito" com o fato de que alguns deles, sem condenar os Estados Unidos, defenderam o direito internacional.