Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

Nesta sexta-feira, o presidente americano expressou sua irritação com a decisão de Pequim de aplicar novas restrições às exportações de terras raras, um tema sensível nas relações entre Pequim e Washington.

Nas redes sociais, Trump afirmou que a China "estava se tornando muito hostil" e considerou que "será obrigado a contra-atacar financeiramente".

Além disso, disse que cogita um aumento generalizado das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos.

Essas declarações "perturbaram a calmaria" de Wall Street e "lembraram que a incerteza comercial continua sendo um obstáculo para os mercados", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Desde abril, a bolsa havia mostrado até então uma dinâmica positiva, que permitiu a acumulação de recordes, mesmo com a implementação de certas tarifas americanas.

Para Kourkafas, o recuo observado na sexta-feira pode ser apenas temporário.