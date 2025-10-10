Warner vive retorno triunfal em meio a rumores de compra

Em apenas seis meses, a Warner Bros passou de ser um gigante de Hollywood em crise, para se tornar o estúdio mais cobiçado da indústria e, segundo rumores, o alvo de uma oferta de compra por 70 bilhões de dólares (374 bilhões de reais).

Com uma série de sucessos de bilheteria como "Superman", "Um Filme Minecraft" e "Pecadores", mais a aclamada "Uma Batalha Após a Outra" (protagonizada por Leonardo DiCaprio), a divisão de cinema da Warner Bros Discovery foi o primeiro estúdio a alcançar 4 bilhões de dólares (21 bilhões de reais) de bilheteria este ano.

Uma enorme reviravolta desde março, quando a Warner cambaleava por fracassos custosos como "Mickey 17" e o muito esperado "Coringa: Delírio a Dois".