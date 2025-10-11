Alívio e ceticismo em protesto pró-palestinos em Londres

Milhares de manifestantes pró-palestinos marcharam neste sábado (11) em Londres, expressando uma mistura de ceticismo e esperança cautelosa no segundo dia de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza.

"Estamos (...) compartilhando o alívio do povo palestino", disse Ben Jamal, diretor da Campanha de Solidariedade com a Palestina, que tem organizado manifestações pró-palestinas massivas mensais em Londres desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

"Mas também estamos aqui compartilhando seu medo de que este cessar-fogo não permaneça, conscientes de que Israel violou cada acordo de cessar-fogo que assinou", afirmou Jamal à AFP.