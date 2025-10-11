Alívio e ceticismo sobre trégua em protestos pró-Palestina na Europa

Em Londres, Ben Jamal, diretor da Campanha de Solidariedade com a Palestina, afirmou que marchava porque compartilhava "o alívio do povo palestino".

Desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, a capital britânica tem sido palco de manifestações massivas.

"Mas também estamos aqui compartilhando o medo de que este cessar-fogo não se mantenha, cientes de que Israel violou todos os acordos de cessar-fogo que assinou", declarou Jamal à AFP.

Apesar das preocupações sobre o plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump para Gaza ? que prevê uma autoridade de transição liderada pelo próprio líder americano ?, Jamal afirmou sentir um "imenso" alívio pelo cessar-fogo.

As cores branca, vermelha e verde da bandeira palestina predominavam entre os manifestantes ao longo da margem do rio Tâmisa, no centro de Londres, onde começou a marcha, em grande parte pacífica.

Os manifestantes usavam kufiyas (lenços palestinos) brancos e pretos, carregavam cartazes com dizeres como "Parem de matar de fome Gaza" e "Parem o genocídio", e entoavam "Palestina livre" e "Do rio ao mar, a Palestina será livre".