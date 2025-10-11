Argentina bate México (2-0) e vai enfrentar Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20

Com uma atuação sólida, ainda que sem brilho, a Argentina venceu o México por 2 a 0 neste sábado (11), em Santiago, e se classificou para enfrentar a Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20, disputado no Chile.

Os argentinos abriram o placar aos nove minutos de jogo com o atacante Maher Carrizo, que finalizou com precisão ao aproveitar um rebote do goleiro Emmanuel Ochoa.

O segundo gol da 'Albiceleste' veio depois do intervalo, em uma arrancada desde o meio-campo de Mateo Silvetti (56').