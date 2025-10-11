Ataque de forças paramilitares no Sudão deixa ao menos 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas morreram neste sábado (11) em um ataque de forças paramilitares na cidade sitiada de El Fasher, no oeste do Sudão, informou um grupo ativista local.

A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sitiada pelas Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar que luta contra o Exército sudanês em uma guerra que já dura mais de dois anos e busca consolidar seu poder no oeste do país.

O comitê de resistência local afirmou que as FAR usaram um drone para atacar um centro de deslocados em Dar al-Arqam, localizado no terreno de uma universidade.