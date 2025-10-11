Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata (porta-voz à AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata, informou um porta-voz à AFP neste sábado (11).

O democrata, de 82 anos, que desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 por motivos de saúde, revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

