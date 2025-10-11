Centenas de manifestantes pró-palestinos protestam antes da partida entre Noruega e Israel

"Nós nos recusamos a permitir que o futebol seja usado para encobrir crimes de guerra, como está acontecendo hoje com a participação de Israel nas eliminatórias da Copa do Mundo", acrescentou.

Faixas foram exibidas na manifestação com mensagens como "Excluam Israel do futebol internacional", "Do rio ao mar", "Cartão vermelho para Israel" e "Isso é genocídio, não guerra".

Os organizadores decidiram realizar a manifestação apesar do acordo de cessar-fogo em Gaza firmado na quinta-feira entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

"Isso não põe fim à ocupação. Não significa que a Cisjordânia esteja livre. Não significa que a Palestina esteja livre. Devemos continuar pressionando e impondo sanções a Israel para responsabilizá-lo, para que a Palestina seja verdadeiramente livre", insistiu Khateeb.

A partida está sendo disputada sob condições de segurança máxima. Vários policiais montados a cavalo e agentes antidistúrbios estão posicionados ao redor do estádio, observou um jornalista da AFP.

A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, indicou recentemente que está trabalhando "para garantir que Israel seja sancionado". "Pessoalmente, acho que se a Rússia foi excluída, Israel também deve ser excluído", disse ela em um podcast.