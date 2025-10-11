Com hat-trick e pênalti perdido de Haaland, Noruega goleia Israel (5-0) nas Eliminatórias

O artilheiro Erling Haaland marcou três gols, apesar de ter perdido um pênalti, na goleada da Noruega sobre Israel por 5 a 0 neste sábado (11), em Oslo, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, a seleção norueguesa, que não vai ao Mundial desde a edição de 1998, lidera o Grupo I com nove pontos de vantagem sobre a Itália (2ª), que tem dois jogos a menos e ainda visita a Estônia neste sábado.

A Noruega pode garantir vaga na Copa na próxima rodada, caso vença os estonianos na terça-feira e a 'Azzurra' não consiga uma vitória Estônia ou Israel em seus próximos dois jogos.