'Como tráfico de pessoas': a odisseia de um cubano deportado pelos EUA para um remoto país africano

Mas em 16 de julho, Ada reconheceu seu amigo de longa data em uma foto publicada no X pela vice-secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, que anunciou que Mosquera e outros quatro detidos haviam sido transferidos para Eswatini.

Ada nunca tinha ouvido falar deste pequeno país sem litoral no sul da África, situado entre a África do Sul e Moçambique e governado desde 1986 pelo rei Mswati III, acusado por seus críticos de repressão.

O cubano foi enviado para lá juntamente com cidadãos da Jamaica, Laos, Vietnã e Iêmen, segundo um acordo ao qual a AFP teve acesso, que estipula que Eswatini concordou em receber 160 deportados em troca de 5,1 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões na cotação atual) para desenvolver "sua capacidade de gestão de fronteiras e imigração".

Orville Etoria, um migrante originário da Jamaica, foi repatriado daquele reino africano para seu país em setembro, mas em 6 de outubro Eswatini recebeu mais dez expulsos, informou seu governo.

O governo Trump afirma que os estrangeiros enviados para lá são "criminosos" condenados por acusações que variam de estupro de crianças a assassinato.

Mas seus advogados e familiares garantem à AFP que todos eles já cumpriram suas penas e viviam em liberdade nos Estados Unidos há anos.