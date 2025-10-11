Coreia do Norte exibe seus mísseis em desfile diante de autoridades russas e chinesas

A Coreia do Norte exibiu o que descreve como seu míssil balístico intercontinental "mais poderoso" durante um desfile militar com a presença de autoridades da Rússia e da China, informou a mídia estatal neste sábado (11).

O evento, realizado na sexta-feira para comemorar o 80º aniversário do Partido dos Trabalhadores, ocorreu em um momento em que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, recebeu apoio crucial de Moscou após o envio de milhares de soldados para lutar na guerra contra a Ucrânia.

Dmitri Medvedev, vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia e um aliado fundamental do presidente Vladimir Putin, compareceu à celebração ao lado do premiê chinês, Li Qiang, e do líder máximo vietnamita, To Lam.