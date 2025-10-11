Covid-19 pode causar ansiedade hereditária, diz estudo em ratos

O estudo, publicado na revista científica Nature Communications, descobriu que todos os descendentes de pais infectados com covid apresentaram essas mesmas alterações.

As fêmeas, em particular, apresentaram "mudanças significativas" na atividade de certos genes no hipocampo, a parte do cérebro que regula as emoções.

Isso "pode contribuir para o aumento da ansiedade que observamos nos filhos, por meio da herança epigenética e do desenvolvimento cerebral alterado", disse Carolina Gubert, coautora da pesquisa.

As pesquisadoras afirmaram que seu trabalho é o primeiro do gênero a demonstrar o impacto a longo prazo da infecção por covid-19 no comportamento e no desenvolvimento cerebral das gerações futuras.

Elas descobriram que o vírus alterou moléculas no RNA do esperma dos pais, algumas das quais estão "envolvidas na regulação de genes conhecidos por serem importantes no desenvolvimento cerebral", afirmou o instituto.

"Essas descobertas sugerem que a pandemia de covid-19 pode ter efeitos duradouros nas gerações futuras", disse Anthony Hannan, pesquisador principal.