Espanha vence Geórgia (2-0) segue líder do grupo nas Eliminatórias

A Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0 neste sábado (11), em Elche, e deu mais um passo rumo a Copa do Mundo de 2026, mantendo 100% de aproveitamento nas Eliminatórias europeias.

Com o resultado, os espanhóis lideram o Grupo E com 9 pontos, três à frente da Turquia (2ª), que mais cedo goleou a Bulgária por 6 a 1.

"Muito feliz com a vitória. O time foi muito bem em todos os aspetos do jogo. Tínhamos que ter cuidado com os contra-ataques e acho que o time foi muito bem", declarou ao canal Teledeporte o lateral-direito Pedro Porro, um dos destaques da 'Roja' na partida.