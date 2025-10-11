EUA anuncia acordo para construir base aérea do Catar em Idaho

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, anunciou na sexta-feira (10) que o Catar terá permissão para construir uma base aérea na base militar de Mountain Home, em Idaho, onde abrigará caças e pilotos.

O anúncio ocorre logo após o presidente Donald Trump assinar um decreto prometendo defender o Estado árabe do Golfo após os ataques aéreos israelenses contra líderes do Hamas em Doha, capital do Catar.

"Estamos assinando uma carta de aceitação para construir uma base da Força Aérea do Catar na Base Aérea de Idaho", disse Hegseth no Pentágono, ao lado do ministro da Defesa do Catar, xeique Saoud bin Abdulrahman Al Thani.