'Finalmente sentimos esperança' de um retorno dos reféns, celebra multidão em Tel Aviv

Zairo Shachar Mohr Munder afirmou: "Finalmente sentimos esperança, mas não podemos nem vamos parar agora."

Os restos mortais de seu tio Abraham Munder ? sequestrado em 7 de outubro de 2023 durante o ataque sem precedentes dos comandos do Hamas contra Israel ? foram encontrados pelo Exército israelense em agosto na Faixa de Gaza.

"Todos devem voltar para casa, tanto os vivos quanto os mortos", acrescentou Munder durante o ato organizado por um coletivo de familiares de reféns.

Na chamada Praça dos Reféns, no centro de Tel Aviv, muitos usavam camisetas com imagens dos reféns ainda cativos em Gaza, que poderiam ser libertados na segunda-feira.

Israel e o Hamas chegaram na quinta-feira a um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza com base em uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ? uma etapa importante para encerrar dois anos de uma guerra que devastou o território palestino.

- "Trump, o herói" -

O acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira às 09h00 GMT (6h00 de Brasília), prevê o retorno a Israel dos 48 reféns mantidos na Faixa de Gaza: 47 sequestrados em 7 de outubro (dos quais 27 morreram), além dos restos mortais de um soldado israelense morto em 2014, em uma guerra anterior em Gaza.