Fortes chuvas deixam quase 30 mortos no México

O governo de Puebla (centro do México) confirmou nove mortos e oito desaparecidos, além de 80 mil pessoas afetadas. Relatórios oficiais indicam duas mortes em Veracruz (leste) e uma em Querétaro (centro do México) devido ao transbordamento de rios.

A presidente Claudia Sheinbaum detalhou em mensagens na rede social X que milhares de soldados, cerca de vinte barcos e o mesmo número de aviões, além de seis helicópteros, foram mobilizados para ajudar as áreas afetadas.

"A Marinha enviou 3.300 soldados para Puebla, Veracruz e San Luis Potosí", escreveu a presidente, que também realizou videoconferências com os governadores desses distritos.

Além disso, 5.400 militares do Exército também foram mobilizados e abrigos foram abertos para acomodar aqueles que tiveram que abandonar suas casas devido à elevação do nível dos rios.

As autoridades estaduais também montaram dezenas de abrigos para acomodar famílias inteiras que abandonaram suas casas devido à ameaça de novas inundações, especialmente em Veracruz, onde existem extensos leitos de rios.

Laura Velázquez, coordenadora nacional da Proteção Civil, relatou deslizamentos de terra, bloqueios de estradas e transbordamentos de rios nos estados afetados.