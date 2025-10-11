Fundador da gangue Tren de Aragua pede início de diálogos de paz com governo da Colômbia

Na carta, Álvarez solicita ser nomeado "Gestor de Paz, com o objetivo de facilitar aproximações e construir um caminho viável de desmobilização", de acordo com o documento assinado por seus advogados e divulgado neste sábado em redes sociais e meios de comunicação locais.

O Tren de Aragua atua em cerca de oito países da região. Em julho de 2024, os Estados Unidos designaram o grupo como "uma importante organização criminosa transnacional", o que implica o bloqueio de todos os seus bens no país.

A carta também inclui um pedido de "suspensão temporária" do processo de extradição de Álvarez enquanto as partes exploram um eventual diálogo de paz.

Em agosto passado, a Corte Suprema da Colômbia aceitou sua extradição para o Chile, onde ele responde por processos por terrorismo, tráfico de armas, extorsão e sequestro.

O presidente de esquerda Petro, no poder desde 2022, defende uma política de "paz total" que busca extinguir o conflito armado que continuou na Colômbia após o acordo com a extinta guerrilha das Farc em 2016.

As conversas propostas pelo governo de Petro não avançaram com o grosso do Exército de Libertação Nacional (ELN), com o cartel Clan del Golfo, nem com o Estado-Maior Central, a maior dissidência das Farc.