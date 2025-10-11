Ganhadora do Oscar Diane Keaton morre aos 79 anos

Sua extensa filmografia inclui um papel em "O Poderoso Chefão", onde interpretou a esposa de Al Pacino, e inúmeros sucessos de Woody Allen, com quem manteve grande amizade após ter sido por muito tempo sua companheira, musa e atriz favorita.

Seu papel de protagonista na comédia romântica do diretor nova-iorquino "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" lhe rendeu o Prêmio da Academia de Melhor Atriz em 1978.

Recebeu mais três indicações: por "Reds", filme lançado em 1981, "As Filhas de Marvin" (1996) e "Alguém Tem que Ceder" (2003).

A atriz continuou atuando bem além dos 70 anos.

Destacou-se sua participação em "Do Jeito que Elas Querem", em 2018, onde interpretou uma aposentada, assim como em "As Rainhas da Torcida", em 2019.

Em uma entrevista à AFP após a estreia de "As Rainhas da Torcida", Keaton declarou que não pensava na velhice nem na aposentadoria.