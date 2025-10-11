Guatemala recebe primeiro voo dos EUA com deportados de outro país

A Guatemala recebeu, nesta sexta-feira (11), o primeiro grupo de estrangeiros deportados pelos Estados Unidos, informaram as autoridades, cumprindo uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco Rubio.

Em comunicado, o Instituto Guatemalteco de Migração afirmou ter "recebido três hondurenhos e 56 guatemaltecos dos Estados Unidos".

"No caso dos hondurenhos, eles foram levados ao Centro de Assistência Migratória para Migrantes Estrangeiros (CAMIEX) e posteriormente transferidos para Honduras", acrescentou.