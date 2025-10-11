Hamas antecipa conversas "difíceis" sobre próxima fase do plano de paz para Gaza

Mas, após o intercâmbio de prisioneiros e a retirada parcial de Israel, os mediadores do conflito liderados pelos Estados Unidos terão de garantir uma solução política de longo prazo que leve o Hamas a entregar suas armas e renunciar ao governo na Faixa de Gaza.

Em uma entrevista à AFP no Catar, Husam Badran, membro do comitê político do Hamas, advertiu que "a segunda fase do plano de Trump, como se depreende claramente de seus próprios pontos, implica que as negociações sejam mais complexas e difíceis".

Badran afirmou ainda que o Hamas não participará da assinatura formal do acordo de paz de Gaza no Egito, onde líderes internacionais se reunirão na segunda-feira para discutir a implementação da primeira fase do cessar-fogo.

O Hamas também resiste ao desarmamento previsto no plano de paz de Trump. "A proposta de entregar as armas está fora de questão e não é negociável", disse à AFP um alto dirigente do movimento palestino sob condição de anonimato.

Badran afirmou que, embora o grupo não queira guerra, se Israel voltar a atacar o povo palestino, "as forças de resistência, sem dúvida, (...) usarão todas as suas capacidades para repelir essa agressão".

- Força multinacional -

Segundo o plano de Trump, à medida que o Exército israelense se retirar de Gaza, será substituído por uma força multinacional composta por Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos, coordenada por um centro de comando dirigido pelos Estados Unidos em Israel.