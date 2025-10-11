Hamas está pronto para a luta se guerra for retomada, declara alto comandante

O Hamas está pronto para a luta se a guerra em Gaza for retomada, afirmou em entrevista à AFP o dirigente Husam Badran, que também rejeitou a proposta do plano de paz de Donald Trump de que seus membros sejam expulsos do território palestino.

Badran, membro do comitê político do movimento islamista que governa Gaza, falou no Catar sobre as negociações da segunda fase do plano de paz e advertiu que essas conversas serão "mais complexas e difíceis".

Apesar da entrada em vigor, na sexta-feira, de um cessar-fogo em Gaza após negociações indiretas entre Hamas e Israel no Egito, vários pontos do plano proposto por Trump ainda não foram resolvidos.