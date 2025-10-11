Hamas não comparecerá à cerimônia de assinatura do acordo de paz de Gaza, disse um líder à AFP

O Hamas não participará da cerimônia formal de assinatura do acordo de paz de Gaza no Egito, à qual se espera a presença de altos funcionários israelenses e americanos, disse um líder do movimento islamista palestino neste sábado (11).

"Não participaremos" da assinatura oficial, disse Hosam Badran, membro do comitê político, em uma entrevista, acrescentando que o Hamas interveio nas negociações de cessar-fogo principalmente por meio dos mediadores Catar e Egito.

rs/th/an/meb/aa