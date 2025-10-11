Interminável crise política na França preocupa imprensa europeia

No âmbito político, o jornal britânico Financial Times considera que esse enésimo sobressalto marca o fim do macronismo.

"Após uma semana de caos (...) está cada vez mais claro que a experiência de quase uma década da França com a política centrista rebelde de Macron está chegando ao fim", escreveu.

O jornal espanhol El País descreveu, por sua vez, uma "sensação de 'fin de siècle'" ou fim de uma era, em francês.

Macron, cuja popularidade se encontra em seu nível mais baixo, "é um líder completamente isolado, detestado por uma parte de sua própria formação, envolvido em uma espiral delirante de decadência", acrescentou em uma análise.

"O brilhante tecnocrata, o reformista sem partido, o filósofo e banqueiro convertido em presidente da V República perdeu terreno. Resiste, agarra-se ao poder. Nada mais", continuou o jornal espanhol.

Lecornu, um político de 39 anos que se define como "um monge soldado", terá a missão de buscar uma maioria parlamentar com o objetivo de aprovar um orçamento para 2026 que permita sanear os endividados cofres públicos.