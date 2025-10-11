Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Israel iniciou a transferência de prisioneiros palestinos para duas prisões para trocá-los pelos reféns mantidos pelo movimento islamista Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, confirmou neste sábado (11) o serviço penitenciário israelense.

Os 250 prisioneiros seriam transferidos para a prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot, no deserto de Negev, no sul de Israel perto da fronteira com o Egito, explicou o órgão em um comunicado.

Permanecerão nessas prisões até que os líderes israelenses deem a ordem para continuar com a operação para "permitir o retorno dos reféns a Israel".