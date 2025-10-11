Maduro organiza novos exercícios militares após Nobel a Machado

Além disso, afirmou que a Venezuela tem "direito à paz" em meio a uma "escalada militar" dos Estados Unidos.

Caracas denunciou na véspera ao Conselho de Segurança da ONU que os Estados Unidos preveem no "curto prazo" executar um ataque armado contra a Venezuela.

Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos. Dedicou o Nobel "ao povo sofrido da Venezuela" e ao presidente Trump.

Trump conversou com Machado horas depois de seu governo afirmar que o comitê do Nobel "demonstrou que prioriza a política sobre a paz" ao não lhe conceder o prêmio. A opositora venezuelana disse a Trump que ele "merecia" o Nobel.

"A pessoa que realmente ganhou o Prêmio Nobel me ligou hoje e disse: 'Estou aceitando isso em sua honra, porque você realmente merecia'," disse Trump. "Tenho ajudado Machado em seu caminho," afirmou. "A Venezuela precisa de muita ajuda, a situação é muito complicada," acrescentou.

Trump tem insistido que "merece" o Nobel por seu papel na resolução de oito guerras, incluindo a de Gaza. Uma afirmação exagerada, segundo especialistas.