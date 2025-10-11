Monaco anuncia belga Sébastien Pocognoli como novo técnico

"Sébastien Pocognoli chega ao Monaco após uma passagem de sucesso pelo Union Saint-Gilloise, onde se destacou ao combinar resultados esportivos com um estilo de jogo ambicioso e envolvente", escreveu o clube da Ligue 1 em comunicado.

Ex-jogador, Pocognoli defendeu a seleção da Bélgica em 13 jogos, tendo passagens por clubes do país como Genk, Standard de Liège e USG, onde se aposentou. Também atuou no futebol holandês (AZ Alkmaar), alemão (Hannover) e inglês (Brighton e West Bromwich).

Como treinador, tem apenas a experiência de um ano no USG à frente de uma equipe profissional, depois de comandar a seleção belga Sub-18 e passar pelas bases do Genk e do próprio USG.

Considerado muito exigente e conhecido por ajudar seus jogadores a evoluírem, Pocognoli valoriza ter uma "relação de confiança" com os atletas. Mas, para isso, eles precisam "respeitar o plano de jogo".

O jovem treinador comandará sua primeira atividade com o Monaco na próxima terça-feira, na preparação da equipe para o jogo contra o Angers no sábado que vem, pela 8ª rodada do Campeonato Francês.

