Assine UOL
Notícias

Morre a atriz vencedora do Oscar Diane Keaton aos 79 anos (mídia dos EUA)

Morre a atriz vencedora do Oscar Diane Keaton aos 79 anos (mídia dos EUA)

bur-rle/acb/ksb/db/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.