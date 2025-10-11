Nenhum sobrevivente após explosão em fábrica nos EUA, diz comissário

As 18 pessoas desaparecidas após uma explosão em uma fábrica de munições no sul dos Estados Unidos estão provavelmente mortas, declarou o xerife local neste sábado (11).

"Podemos presumir neste momento que elas estão mortas", disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee, em uma coletiva de imprensa no dia seguinte ao desastre.

rle/pno/dg/db/aa