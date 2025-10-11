Nenhum sobrevivente após explosão em fábrica nos EUA

Inicialmente, as autoridades haviam comunicado um total de 19 desaparecidos, antes de reduzir o número na mesma noite.

A explosão ocorreu por volta das 7h45 locais de sexta-feira (9h45 de Brasília) e destruiu completamente um prédio na planta da Accurate Energetic Systems.

O local ficava próximo à cidade de Bucksnort, em uma área montanhosa e arborizada, afastada das zonas urbanas, mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.

Os destroços se espalharam por uma área de 800 m² ao redor da fábrica, disse Davis na sexta-feira. Uma equipe inspecionou o local para garantir que não houvesse substâncias químicas que pudessem colocar em risco o trabalho dos socorristas.

O xerife se recusou, neste sábado, a descartar a possibilidade de atividade criminosa. "Podem passar vários dias, semanas ou até meses antes que possamos saber", declarou aos jornalistas.

Diversas agências federais foram enviadas ao local, incluindo o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) e o FBI, informou Davis.