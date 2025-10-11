Palestinos retornam à devastada Cidade de Gaza

Raja Salmi é uma delas. Ela descreve como foi exaustivo percorrer os mais de 15 km entre Khan Yunis e a Cidade de Gaza, o principal centro urbano do enclave, palco de uma ofensiva terrestre e aérea particularmente intensa nas últimas semanas.

"Caminhamos por horas, cada passo era repleto de medo e angústia pela minha casa", relata a mulher na Cidade de Gaza.

Mas quando finalmente chegou a Al Rimal, seu bairro, descobriu que nada restava do seu lar.

"Não existe mais, não passa de um monte de escombros", conta à AFP. "Fiquei em frente e chorei. Todas as lembranças são apenas poeira."

Na cidade onde, segundo a ONU, viviam cerca de um milhão de pessoas, muitos prédios estão destruídos ou sem janelas. As ruas são dominadas pelo cinza dos escombros e os pedestres caminham quase todos sem pertences.

"Não sei o que dizer. As imagens são mais fortes do que qualquer palavra: destruição, destruição e mais destruição", diz Saher Abu al Ata, outro morador, em frente aos escombros do hospital infantil Al Rantisi.