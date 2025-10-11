Presidente do Peru lidera operações contra extorsão em prisões

"Por disposição do presidente, foi feita uma revista extraordinária para combater o crime, especialmente o assassinato de aluguel do crime organizado", disse à imprensa o chefe do Inpe, Iván Paredes.

"O presidente Jerí foi claro: é necessário combater o crime, e a primeira coisa que fez no primeiro dia de sua gestão foi vir aqui supervisionar uma revista", destacou Paredes.

Em seu discurso de posse, Jerí destacou que a luta contra o crime e o crime organizado constitui um dos principais desafios do país e chamou a tomar medidas imediatas.

"O principal inimigo está fora, nas ruas, as gangues criminosas, as organizações criminosas; eles são, hoje, nossos inimigos e, como inimigos, devemos declarar-lhes guerra", afirmou o mandatário.

A insegurança cidadã provocou, na sexta-feira, a destituição no Congresso da ex-presidente Dina Boluarte.

A operação contou com a participação de 200 agentes e foi realizada simultaneamente em quatro prisões do país, entre elas o presídio El Milagro de Trujillo, a cerca de 500 km ao norte de Lima, e Challapalca, em Tacna, localizado a 4.600 metros de altitude.