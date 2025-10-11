Quase 400 quilos de cocaína apreendidos e 14 presos na Guatemala

As forças de segurança guatemaltecas apreenderam 393 quilos de cocaína e prenderam 14 pessoas, incluindo uma mulher, em uma operação no sul do país, informou a polícia neste sábado (11).

A operação "estratégica" foi coordenada após os policiais serem "alertados por moradores sobre a presença de vários indivíduos armados dentro de uma casa", disse o porta-voz da polícia, Edwin Monroy, a repórteres.

A apreensão e a prisão ocorreram na cidade de Escuintla, na costa do Pacífico.