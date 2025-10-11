Trump ordena pagamento a militares dos EUA mesmo com fechamento do governo

Os republicanos precisam de sete votos do bloco democrata no Senado para avançar com seu projeto de orçamento. Apenas três opositores votaram a favor nas sete tentativas de aprovação, que até agora foram um fracasso.

"Se nada for feito por culpa do 'líder' Chuck Schumer e dos democratas, nossos valentes soldados perderão o pagamento que lhes é devido no dia 15 de outubro", declarou o presidente republicano.

"Não permitirei que os democratas tomem nossas Forças Armadas e toda a segurança de nosso país como reféns com seu perigoso 'fechamento do governo'", acrescentou.

No Congresso, os republicanos propõem uma prorrogação do orçamento atual, com os mesmos níveis de gastos, enquanto os democratas exigem uma extensão dos subsídios para os programas de seguro de saúde para famílias de baixa renda.

A Casa Branca anunciou na sexta-feira o início de demissões em massa de funcionários federais.

De acordo com um documento judicial que busca bloquear a medida, o presidente planeja demitir cerca de 4.000 trabalhadores de várias agências governamentais.