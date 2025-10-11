Assine UOL
Notícias

Um líder do Hamas afirma que é um 'absurdo' que seus membros sejam expulsos de Gaza

A proposta para que os membros do Hamas deixem Gaza, incluída no plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, é "absurda", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado (11). 

"Falar em expulsar palestinos, sejam eles membros do Hamas ou não, de sua terra é absurdo e sem sentido", disse Hosam Badran, membro do comitê político do Hamas, em uma entrevista.

rs/th/csp/meb/an/aa

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.