Vacherot e Rinderknech derrubam favoritos e farão final entre primos no Masters 1000 de Xangai

A final do Masters 1000 de Xangai será histórica, não só porque seus dois protagonistas, o monegasco Valentin Vacherot e o francês Arthur Rinderknech, jogarão por seu primeiro título como profissionais, mas também porque será a primeira ocasião em que dois primos se enfrentam em um torneio desta categoria.

O surpreendente Vacherot, número 204 do mundo e com apenas uma vitória no circuito da ATP, derrotou o lendário Novak Djokovic (N.5) neste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Aos 26 anos, Vacherot se tornou o primeiro tenista monegasco a vencer um Top 10 no circuito e a disputar uma final de Masters 1000.