Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

Os esforços diplomáticos para encerrar a invasão russa desaceleraram nos últimos meses, em parte porque a atenção global está focada na guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, segundo Kiev.

Trump - que anunciou na quarta-feira a primeira fase de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas - reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em agosto, mas não conseguiu alcançar nenhum tipo de acordo de paz.

Zelensky afirmou neste sábado no Facebook que teve uma conversa telefônica "positiva e produtiva" com Trump.

"Parabenizei o presidente Donald J. Trump por seu sucesso e pelo acordo no Oriente Médio que ele conseguiu alcançar, o que é uma conquista extraordinária", escreveu Zelensky em uma publicação no Facebook.

"Se é possível deter uma guerra em uma região, certamente é possível deter outras guerras, incluindo a da Rússia", acrescentou o mandatário ucraniano que tenta fazer com que os EUA pressionem a Rússia para negociar.

As relações entre ambos os líderes melhoraram desde que, em fevereiro, tiveram uma reunião desconfortável transmitida na Casa Branca, e Trump endureceu o tom com Putin após o impasse nas negociações.