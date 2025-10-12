Cidade ucraniana inicia evacuações após aumento de ataques russos

Símbolo da resistência ucraniana no leste, a decisão de evacuar foi um golpe para seus habitantes, embora a linha de frente esteja agora a apenas 20 quilômetros de distância. "Quando a evacuação foi anunciada, as pessoas começaram a partir", conta Angela, de 34 anos, com voz falha.

A Rússia controla cerca de 80% da região de Donetsk, segundo estimativas, e busca tomar Kramatorsk, um dos últimos bastiões que protegem as vastas planícies orientais, difíceis de defender.

Angela decidiu fugir com suas duas filhas, de cinco e 10 anos, depois que as autoridades detectaram drones explosivos russos FPV sobrevoando a área. "Dois veículos civis e um militar foram incendiados pelos drones perto da minha casa", afirma.

"Muito difícil"

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques com drones contra as cidades de Druzhkivka e Kostiantinivka, pontos estratégicos que protegem Kramatorsk, com o objetivo de enfraquecer a logística do Exército ucraniano. No último 5 de outubro, um drone atingiu pela primeira vez um veículo no centro de Kramatorsk.

Embora as ruas da cidade permaneçam calmas, a tensão nos arredores é palpável. A rota que leva a Druzhkivka, a cerca de 10 quilômetros ao sul, agora é protegida com redes antidrones.