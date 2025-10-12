Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias

Com um gol e duas assistências do atacante Memphis Depay, do Corinthians, a Holanda goleou a Finlândia por 4 a 0 neste domingo (12), em Amsterdã, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38').

No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen.