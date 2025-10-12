Confrontos em protesto pró-palestinos na Suíça deixam 18 policiais feridos e causam graves danos

Confrontos durante uma manifestação pró-palestinos neste fim de semana na capital suíça, Berna, deixaram 18 agentes de segurança e dois manifestantes feridos, além de causar danos materiais significativos, informou a polícia neste domingo (12).

O protesto da tarde de sábado, que não havia sido autorizado, atraiu mais de 5.000 pessoas. Um número significativo de manifestantes encapuzados e vestidos de preto entraram em confronto com a polícia.

A "manifestação degenerou em confrontos que causaram danos materiais", afirmou a polícia de Berna em um comunicado, acrescentando que 536 pessoas foram detidas.