Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

A Escócia venceu Belarus por 2 a 1 neste domingo (12), em Glasgow, e manteve vivo o sonho de voltar à Copa do Mundo depois de não participar das últimas seis edições.

Os gols escoceses no estádio Hampden Park tiveram "sotaque italiano", sendo marcados por Che Adams (15'), jogador do Torino, e Scott McTominay (84'), uma das estrelas do Napoli.

Mas, como uma lembrança de que o trabalho ainda não estava concluído, Belarus descontou nos acréscimos com o meia Gleb Kuchko (90'+6).