França bate Noruega (2-1) e vai enfrentar Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20

A França, com paciência e controle total do jogo, venceu a Noruega por 2 a 1 neste domingo (12), em Valparaíso, e se classificou para enfrentar o Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20, disputado no Chile.

Os 'Bleus', campeões mundiais da categoria em 2013, dominaram amplamente a seleção norueguesa desde o apito inicial, impondo seu ritmo e mantendo a posse de bola.

Mesmo contra um adversário completamente fechado, o time francês conseguiu encontrar os espaços e os gols saíram como consequência natural dessa superioridade.