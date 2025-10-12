Goleiro Berke Özer abandona concentração da Turquia após não jogar contra Bulgária

A Federação Turca de Futebol (TFF) denunciou neste domingo (12) o "comportamento inaceitável" do goleiro Berke Özer, que abandonou a concentração da seleção um dia depois da goleada sobre a Bulgária por 6 a 1 pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Berke Özer, um dos goleiros da seleção nacional, abandonou nosso centro de treinamento no retorno a Istambul, alegando que não foi relacionado para o jogo contra a Bulgária, sem autorização da comissão técnica e da diretoria", informou a TFF em comunicado.

"Num momento em que nos esforçamos com dedicação para nos classificarmos para a Copa do Mundo, um comportamento como este é inaceitável", acrescentou a federação.