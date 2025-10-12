Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

Os dois lados devem agora negociar a implementação do plano de 20 pontos do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito.

No terceiro dia de cessar-fogo, alguns caminhões com ajuda humanitária cruzaram para Gaza neste domingo, mas moradores de Khan Yunis, no sul, relataram que alguns foram saqueados por pessoas famintas.

Imagem: Eyad Baba/AFP

"Não queremos viver na selva. Exigimos que a ajuda seja garantida e distribuída respeitosamente", disse Mohamed Zarab. "Vejam a comida no chão", acrescentou.

O plano de paz também prevê a substituição do exército israelense, em sua retirada de Gaza, por uma força multinacional composta por Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos, coordenada por um centro de comando liderado pelos Estados Unidos em Israel.

"Para o Hamas, governar a Faixa de Gaza é um assunto encerrado. O Hamas não participará de forma alguma da fase de transição, o que significa que abriu mão do controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino", confirmou à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, que falou sob condição de anonimato.