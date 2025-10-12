Holanda e Croácia encaminham vaga na Copa; Dinamarca e Escócia mantêm disputa acirrada

Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38').

No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen.

Com o resultado, a 'Oranje' segue invicta e na liderança do Grupo G das Eliminatórias com 16 pontos, três a mais que a Polônia (2ª), que também neste domingo derrotou a já eliminada Lituânia (4ª, 3 pontos) por 2 a 0.

Além da vantagem na pontuação, os holandeses contam com um amplo saldo de gols na disputa com os holandeses pela vaga direta da chave (+19 contra +6).

No entanto, no dia 14 de novembro, as duas equipes vão se enfrentar em Varsóvia, numa "final" na qual Robert Lewandowski e seus companheiros terão que vencer para terem chances de evitar a repescagem.

- Dinamarca e Escócia: até a última rodada -

No Grupo C, a Dinamarca venceu a Grécia por 3 a 1 e chegou aos 10 pontos, assim como a Escócia, que bateu Belarus por 2 a 1.