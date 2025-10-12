Israel reivindica vitória contra Hamas antes da iminente libertação dos reféns

Israel declarou neste domingo (12) vitória em sua guerra contra o Hamas, antes da libertação prevista para segunda-feira dos reféns que estão há dois anos detidos em Gaza ? um passo crucial no plano de paz promovido por Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na segunda-feira uma visita de algumas horas a Israel e depois copresidirá, junto com o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi, a cúpula internacional pela paz em Gaza, no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito.

O acordo de trégua entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, prevê a troca dos últimos reféns israelenses que permanecem em Gaza ? 20 ainda vivos e 28 mortos ? por quase 2 mil palestinos presos em cadeias israelenses, entre eles 250 detidos "por motivos de segurança nacional".