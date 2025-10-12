Jovem eurodeputado espanhol lança novo partido anti-imigração

Em um discurso prometeu realizar "o maior plano de deportação em massa da história recente da Espanha".

"Todo imigrante criminoso será localizado, detido e deportado imediatamente", declarou.

Criticou duramente "uma União Europeia que traiu seus princípios fundacionais" e que, segundo ele, "não serve mais aos interesses das nações, mas sim a uma burocracia globalista".

Afirmando que o bloco prejudica os interesses da Espanha em favor da França e da Alemanha, prometeu um referendo sobre a permanência na UE se esta não "respeitar" o país.

Pérez, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, também prometeu importantes cortes fiscais.

Seu conteúdo nas redes inclui zombarias ao Parlamento Europeu, ataques contra a corrupção e um vídeo onde ele viaja em moto aquática para plantar uma bandeira espanhola em um ilhote em frente ao Marrocos.