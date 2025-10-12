Assine UOL
Notícias

Jovem eurodeputado espanhol lança novo partido anti-imigração

Um jovem eurodeputado espanhol com grande presença nas redes sociais e conhecido por seu discurso provocador lançou oficialmente neste domingo (12) em Madri um novo partido anti-imigração.

Acabou A Festa (Salf), liderado por Alvise Pérez, de 35 anos, surpreendeu ao obter quase 5% dos votos e três assentos nas eleições para o Parlamento Europeu do ano passado, apesar de ser um movimento emergente.

Durante um ato de lançamento em Madri, Pérez reuniu milhares de seguidores e prometeu combater a corrupção, o crime e a política tradicional.

Em um discurso prometeu realizar "o maior plano de deportação em massa da história recente da Espanha".

"Todo imigrante criminoso será localizado, detido e deportado imediatamente", declarou.

Criticou duramente "uma União Europeia que traiu seus princípios fundacionais" e que, segundo ele, "não serve mais aos interesses das nações, mas sim a uma burocracia globalista".

Afirmando que o bloco prejudica os interesses da Espanha em favor da França e da Alemanha, prometeu um referendo sobre a permanência na UE se esta não "respeitar" o país.

Pérez, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, também prometeu importantes cortes fiscais.

Seu conteúdo nas redes inclui zombarias ao Parlamento Europeu, ataques contra a corrupção e um vídeo onde ele viaja em moto aquática para plantar uma bandeira espanhola em um ilhote em frente ao Marrocos.

Continua após a publicidade

Pérez tem quatro processos judiciais abertos contra ele, incluindo suspeitas de financiamento ilegal e assédio aos dois eurodeputados que foram eleitos sob seu movimento em 2024 e que posteriormente se distanciaram dele.

bur-imm/meb/eg/dd/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.