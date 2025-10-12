Madagascar nomeia chefe do exército um oficial eleito por unidade militar aliada aos manifestantes
O ministro das Forças Armadas de Madagascar reconheceu, neste domingo (12), como novo chefe do exército um oficial eleito por uma unidade militar que se juntou aos manifestantes que exigiam a renúncia do presidente Andry Rajoelina.
O general Démosthène Pikulas foi empossado durante uma cerimônia oficial na presença do ministro Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, que declarou: "Eu lhe dou a minha bênção".
O general foi nomeado pela unidade CAPSAT, que se amotinou no sábado e se juntou aos protestos antigovernamentais que abalaram esta ilha na costa sudeste da África desde o mês passado.
No mesmo dia, Rajoelina denunciou uma "tentativa ilegal de tomada do poder".
Pikulas admitiu à imprensa que os eventos recentes foram "imprevisíveis" e afirmou que "o exército tem a responsabilidade de restaurar a calma e a paz em Madagascar".
Questionado sobre os pedidos de renúncia do presidente, o novo chefe do exército se recusou a "discutir política dentro de uma instalação militar".
Antananarivo, capital desta ilha do oceano Índico, testemunhou os maiores protestos no sábado desde o início do movimento de protesto da Geração Z, em 25 de setembro.
As manifestações começaram devido aos cortes de água e eletricidade, mas gradualmente se expandiram para incluir protestos contra a corrupção, líderes políticos e a falta de oportunidades no país.
jcb/gv/mas/sag/pb/meb/eg/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.