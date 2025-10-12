Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

O governo costuma se referir a Machado como "a Sayona", em alusão a uma figura do folclore venezuelano que, assim como a dirigente, é de pele clara e tem cabelos negros e lisos.

"Nós queremos paz, e teremos paz ? mas uma paz com liberdade, com soberania", acrescentou Maduro durante um ato alusivo à descoberta da América, celebrado na Venezuela como o "Dia da Resistência Indígena".

Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos no Caribe e dedicou o Nobel "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente americano, Donald Trump, que também estava entre os indicados ao prêmio.

Segundo declarou à Fox News no sábado, Trump "merece" o prêmio "porque, em poucos meses, ele não apenas se envolveu na resolução de oito guerras, mas suas ações foram decisivas para colocar a Venezuela agora à beira da liberdade".

A Casa Branca afirmou na sexta-feira que o comitê do Nobel "demonstrou que coloca a política acima da paz" ao não conceder o prêmio ao líder republicano.

